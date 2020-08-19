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Ujiri'yi, bir memurun ittiği görüntüler ortaya çıktı!

Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri için avukatlar tarafından yayınlanan yeni bir videoda, Toronto'nun 2019 NBA şampiyonluğunu kazanmasının ardından, Ujiri'nin Kaliforniya'dan bir şerif yardımcısı tarafından en az iki kez itildiği görüntülendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri için avukatlar tarafından yayınlanan yeni bir videoda, Toronto'nun 2019 NBA şampiyonluğunu kazanmasının ardından, Ujiri'nin Kaliforniya'dan bir şerif yardımcısı tarafından en az iki kez itildiği görüntülendi.

Görüntülerin, Alameda İlçesi şerifinin Ujiri ile çatışmaya karışan yardımcısı Alan Strickland'ın vücut kamerasından alındığı bildirildi. Görevli, Haziran 2019'da Oakland'daki Oracle Arena'da meydana gelen olay nedeniyle Ujiri'ye dava açıyor.

Raptors başkanı Toronto şampiyonluğunu kutlarken, Strickland'ın fiziksel olarak kendisini sahadan uzak tutmaya çalıştığı görüldü.

ESPN'den Marc J. Spears'a göre Raptors, bildirisinde "Bunun mahkemelerde kalmasına dikkat ediyoruz, ancak Masai'ye karşı yapılan iddiaların temelsiz ve tamamen haksız olduğunu her zaman savunmuştuk. O akşam meydana gelen olaylar, bir kutlama gecesiydi ve o zamandan bu yana geçen yıl olması gereken şeylere gölge düşürdü." ifadelerini kullanmıştı.

Mevzubahis görüntüler, şu şekildeydi:


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