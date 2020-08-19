Ujiri'yi, bir memurun ittiği görüntüler ortaya çıktı!

Masai Ujiri's legal team has released body camera footage of his encounter with a security worker at Oracle Arena after the Raptors won the NBA championship. pic.twitter.com/56XWMpZy0P



— Diamond Leung (@diamond83) August 19, 2020

Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri için avukatlar tarafından yayınlanan yeni bir videoda, Toronto'nun 2019 NBA şampiyonluğunu kazanmasının ardından, Ujiri'nin Kaliforniya'dan bir şerif yardımcısı tarafından en az iki kez itildiği görüntülendi.Görüntülerin, Alameda İlçesi şerifinin Ujiri ile çatışmaya karışan yardımcısı Alan Strickland'ın vücut kamerasından alındığı bildirildi. Görevli, Haziran 2019'da Oakland'daki Oracle Arena'da meydana gelen olay nedeniyle Ujiri'ye dava açıyor.Raptors başkanı Toronto şampiyonluğunu kutlarken, Strickland'ın fiziksel olarak kendisini sahadan uzak tutmaya çalıştığı görüldü.ESPN'den Marc J. Spears'a göre Raptors, bildirisindeifadelerini kullanmıştı.Mevzubahis görüntüler, şu şekildeydi: