Ujiri: "Tampa'da oynamak, bizi beş yıl geriye götürür"

Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, takımın arka arkaya iki sezon Toronto'dan uzakta oynamasının, ekip için büyük bir "gerilemeye" sebep olacağını söyledi.



Kanada ve ABD sınırı arasındaki KOVID-19 kısıtlamaları, Raptors'ın geçtiğimiz sezonki iç saha maçlarını, Florida eyaletinin Tampa şehrinde bulunan Amalie Arena'da oynamasına sebep olmuştu.



Ujiri, ekibinin Toronto'dan ayrı kalacağı başka bir sezonu kaldıramayacağını açıkladı:



"Evimizde oynamayı umuyoruz. Hedefimiz bu. Evimizden başka yerde oynamak bizi birkaç yıl geriye götürdü. Bir yıl daha oynamak, bizi beş yıl geriye götürür."



Ontario hükümeti, Raptors'a 2021-22 sezonunda iç saha maçlarını Scotiabank Arena'da oynaması için henüz onay vermedi. NBA ise, tam takvimini 20 Ağustos'ta açıklayacak.



Toronto, Tampa'daki sezondan önce, 2019-20 sezonunu Florida'daki Walt Disney World'de bulunan NBA bubble'ında tamamlamıştı. Ujiri, memleketten uzakta geçen onca zamanın "herkes olmasa da bazıları için zor olduğunu" açıklarken, bu sorunların "oldukça önemli" olduğunu da sözlerine ekledi.



