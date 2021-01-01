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Ujiri: "Raptors, 'şimdinin' takımı değil"

Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, Raptors'ın "şu ana odaklanan" bir takım olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, Raptors'ın "şu ana odaklanan" bir takım olmadığını söyledi.

Raptors 2019 şampiyonluğunu kazandıktan sonraki yaz döneminde Kawhi Leonard'ı, bu yaz döneminde ise Kyle Lowry'yi kaybederek bir nevi sıfırlanma sürecine girmişti.

Toronto'nun şimdiki çekirdeğinde, ikisi de 27 yaşında olan Pascal Siakam ve Fred VanVleet'in yanı sıra, 24 yaşındaki OG Anunoby ve 20 yaşındaki Scottie Barnes bulunuyor.

Siakam, takımının geleceğine yönelik şöyle açıklamalar getirdi:

"Biz 'şimdinin' takımı değiliz. İleride bazı sancılarımız olacaktır, inanın bana. Mesela, bazen ortaya koyduğumuz oyunu izlemek zor olacaktır ama gelecekte önümüzde neler olacağını biliyoruz ve elimizdeki genç yetenekler için oldukça heyecanlıyız. Bu gençler de, OG, Pascal ve Fred'in birer lider ve seçkin oyuncular olmaya nasıl evrileceklerini görmek için heyecanlılar.

Ve sonra diğer gençlerimiz, Barnes, Malachi (Flynn) ve Dalano (Banton) da var. Sporda insanlar 'şimdiyi' düşünürler, fakat bizim bu noktada sabırlı olmamız ve gelişmelerine olanak sağlamamız gerekiyor."

Ujiri ayrıca Raptors'ta kalma kararından da bahsetti:

"Toronto benim ve ailem için bir yuva oldu. Toronto'nun, Kanada'nın bu alanı gerçekten çok özel. Bana konuşmak ve temsilci olmak için iyi bir platform sağlıyor ve cidden eşsiz bir alan."


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