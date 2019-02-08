Ujiri: "Lowry ile aramız iyi, sıkıntımız yok"

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Toronto Raptors genel menajeri Masai Ujiri, Memphis Grizzlies takasında adı geçmiş olan Kyle Lowry ile hiçbir sorun yaşamadığını söyledi.Ujiri, Lowry ile arasındaki durumun iyi olduğunu şu sözlerle dile getirdi:Ujiri, Lowry için Marc Gasol ile olan takası takiben yeni Raptors'a liderlik etmesi için heyecanlandığını da söyledi: