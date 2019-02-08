Ujiri: "Lowry ile aramız iyi, sıkıntımız yok"

Toronto Raptors genel menajeri Masai Ujiri, Memphis Grizzlies takasında adı geçmiş olan Kyle Lowry ile hiçbir sorun yaşamadığını söyledi.
Ujiri, Lowry ile arasındaki durumun iyi olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Kyle ile aramızda çok iyi bir sohbet geçti ve söylentiler dürüst olmak gerekirse sadece söylentiler. Doğrusu, onunla hiçbir sorun görmüyorum. Hiç. Aramız iyi ve bence aklı bu gidişatımıza odaklanmış durumda."
Ujiri, Lowry için Marc Gasol ile olan takası takiben yeni Raptors'a liderlik etmesi için heyecanlandığını da söyledi: "Takas son tarihi sonrası ve kontratı ödenip yollanan oyunculardan sonra artık biz buyuz. Bu onun takımı ve bence o da buna inanıyor."