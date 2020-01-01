Ujiri: "Kimsenin hayatını riske atmak istemiyoruz"

Toronto Raptors, hızla yaklaşan 2020-21 NBA sezonunda iç sahada oynayacakları maçları nerede oynayacaklarını açıklamasa da, takım başkanı Masai Ujiri, organizasyon KOVID-19 salgını sırasında planlar yaparken, önceliğin "halk sağlığı" olduğunu kabul etti.



Ujiri, Toronto Star'da düşüncelerini şu şekilde beyan etti:



"Yeni normalitemizin, Toronto'da olmasını umuyoruz. Taraftarlarımız bize bizzat katılamasalar bile, gelecek sezon Scotiabank Arena'da oynamayı umuyoruz. Ve elbette bunu güvenle, akıllıca ve sorumlulukla yapmak istiyoruz. Bunu başka türlü yapmayı önermeyiz bile. Halk sağlığı önceliktir. Her türlü."



Kanada, federal hükümete göre bugüne kadar 10.828 ölümle sonuçlanan 300.000 doğrulanmış KOVID-19 vakasına yaklaşırken, Kanada-ABD sınırında gezinmek daha da zor hale gelmiş bulunuyor. Şu anda, Kanada'ya giren sağlıklı gezginlerin, 14 gün karantinaya girmeleri gerekiyor.



ABD ile Kanada'nın tek NBA pazarı arasındaki seyahat, sınır kısıtlamaları ve karantina önlemleri nedeniyle savunulamaz olmaya devam ederse, Raptors'ın güneyde geçici bir yuva bulması gerekecek.



Louisville, Kansas City, Nashville, Newark ve Tampa Bay şehirlerinin tümü, potansiyel ev sahipleri olarak Raptors'la adı geçen veya takıma açık teklifler sunan şehirlerdi. Raptors ABD'de oynamak zorunda kalırsa, Tampa Bay'in en önde gelen aday olduğu bildirilmişti.



"KİMSEYİ RİSKE ATMAK İSTEMİYORUZ"



Ujiri, Raptors'a ev sahipliği yapmayı teklif eden şehirlere teşekkür etse de, ekibin Kanada'da oynamasına dair arzusunu yineledi. Organizasyonun, bu çabayı güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için, hükümetin çeşitli kademelerine teklifler sunduğunu da sözlerine ekledi:



"Herkesin Kanadalıları, oyuncularımızı, personelimizi, onların ailelerini ve komşularını koruyacağını düşündüğü bir çözüm bulma sorumluluğu bize aittir. Hiçbirimiz, değer verdiğimiz insanları riske atmak istemiyoruz. Herkesin sağlığına dikkat etmeliyiz. Ben buna bağlıyım ve bizim yaptığımız da bu."



