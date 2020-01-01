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Ujiri: "Eski Pascal'ımızı geri alacağız!"

Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, takımın yıldızı Pascal Siakam'ın bu sezon rakiplerini domine edeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, takımın yıldızı Pascal Siakam'ın bu sezon rakiplerini domine edeceğini söyledi.

Ujiri gazetecilere verdiği demeçte, Siakam'ın Orlando bubble'ında en iyi halinde olmadığını, ancak artık yeniden oyunun tadını çıkardığını açıkladı:

"Pascal, bubble'daki oyundan hoşlanmıyordu. Bence kendisi gibi değildi. Onu burada gördüğüm için, farklı olacağını biliyorum. Tekrar zevk alarak oynuyor. Bu deneyimden ders çıkardığını anlıyorsunuz. Eski Pascal'ımızı geri alacağımıza eminim."

Siakam, Mart 2020'de NBA'in askıya alınmasından önce maç başına ortalama 23.6 sayı ile mükemmel bir sezon geçirmiş, bununla birlikte, rakamları geçtiğimiz sezonun playofflarında 17.0 sayıya, Boston Celtics'e karşı oynadığı seride ise 14.9 sayıya kadar düşmüştü.

Siakam, Raptors ile imzaladığı dört yıllığı 130 milyon dolarlık sözleşmesinin ilk yılına giriyor. Toronto, koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon iç saha maçlarını Florida'daki Tampa Bay'de oynayacak.


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