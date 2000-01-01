Ujiri: "Bunun bana yapılmasının sebebi, siyahi olmam..."

Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, Alameda ilçesinden bir şerif yardımcısıyla girdiği etkileşimle ilgili olayın bir ırkçı fişleme vakası olduğunu söyledi.



Ujiri, bir memur ile Haziran 2019'daki etkileşimiyle ilgili son gelişmeyi ele aldı.



Ujiri'nin avukatları, Salı günü söz konusu polisin polis vücudundaki kamera görüntülerini yayınlamıştı. Görüntüler, şerif yardımcısı Alan Strickland'ın Raptors'ın NBA şampiyonluğunu kutlamak için Oracle Arena'nın sahasına girmeye çalışan Ujiri'yi iki kez şiddetli bir şekilde ittiğini gösteriyordu.



Bir takım duyurusunda yaptığı açıklamada Ujiri, bu sürtüşmenin siyahi olduğu için haksız yere hedef alınmasının bir örneği olduğunu söyledi:



"Video, geçen yıl ekibim Toronto Raptors'ın ilk dünya şampiyonluğunu kazandığı sırada kolluk kuvvetleri tarafından ne kadar kötü muamele gördüğümü, üzücü bir şekilde gösteriyor. Organizasyonumuz ve oyuncularımız için heyecan verici bir başarı anıydı. NBA'de uzun süredir devam eden profesyonel yolculuğum göz önüne alındığında, şehrimiz, ülkemiz ve şahsen benim için öyle bir andı. Ancak maalesef o anda, tüm çabalarıma ve başarılarıma rağmen, bizi koruması gereken insanlar da dahil olmak üzere, beni ne olursa olsun bu tür bir başarıya layık olmayan biri olarak görecek insanlar olduğunu da hatırlamış oldum. Ve bunun böyle olmasının tartışılmaz tek bir nedeni var - çünkü ben siyahiyim.



Bu çetin sınavda beni en çok üzen şey, şu anda hak ettiğim adaleti elde etmemin tek sebebinin, başarım olması. Bir NBA takımının başkanı olduğum için, adalet talep edip savaşabilmemi sağlayan kaynaklara erişimim vardı. Birçok erkek ve kız kardeşim, adaletimi teminat altına alan kaynaklarla aynı erişime sahip değildi ve olmayacaklar da. İşte bu yüzden Siyahilerin Hayatı Önemlidir.



İşte bu yüzden adalet talep etmeye devam etmek hepimiz için önemlidir. George için, Breonna için, Elijah için. Önemli olan çok fazla siyahi hayat için. Ve hayatlarını kurtarmak için sesimize ve şefkatimize ihtiyaç duyan dünyadaki siyahiler için.



Bizi bağlayan bağlar, bunlardır.



Sevgi ve kararlılıkla,



Masai Ujiri"



Strickland bu yılın başlarında Ujiri'ye, bir kavgada yaralandığını iddia ederek dava açmıştı. Ujiri, bu hafta başlarında Strickland'a karşı gelmişti. Alameda İlçesi Şerif Ofisi, Strickland'ın Ujiri'nin olaydaki "saldırgan taraf" olduğu iddiasının arkasında duruyor.



