Ujfalusi'den Galatasaray'a transfer önerisi: "Kesin alın!"

Galatasaray'ın eski yıldızı Tomas Ujfalusi, orta saha transferi için Galatasaray'a öneride bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Ujfalusi'den Galatasaray'a transfer önerisi: 'Kesin alın!'
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28 Temmuz 2024 11:01
Galatasaray'da orta saha için çalışmalarını sürdüren transfer komitesi, aradığı ismi Çekya'da buldu.

YENİ İSİM OSCAR

Sarı kırmızılılar, Slavia Prag'ın orta saha oyuncusu Oscar'ı gündemine aldı. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve ülke futbolunun önde gelen isimlerinden olan Tomas Ujfalusi'ye de oyuncu soruldu.



UJFALUSI'DEN OLUMLU RAPOR

Daha önce Sparta Prag'da forma giyen ve Çek futbolunu yakından bilen Ujfalusi oyuncu için olumlu rapor verdi.

Çekya ekiplerinden Slavia Prag'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt değeri 8,5 milyon Euro.



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