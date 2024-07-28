Ujfalusi'den Galatasaray'a transfer önerisi: 'Kesin alın!'

Galatasaray'da orta saha için çalışmalarını sürdüren transfer komitesi, aradığı ismi Çekya'da buldu.
YENİ İSİM OSCAR
Sarı kırmızılılar, Slavia Prag'ın orta saha oyuncusu Oscar'ı gündemine aldı. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve ülke futbolunun önde gelen isimlerinden olan Tomas Ujfalusi'ye de oyuncu soruldu.
UJFALUSI'DEN OLUMLU RAPOR
Daha önce Sparta Prag'da forma giyen ve Çek futbolunu yakından bilen Ujfalusi oyuncu için olumlu rapor verdi.
Çekya ekiplerinden Slavia Prag'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt değeri 8,5 milyon Euro.
YENİ İSİM OSCAR
Sarı kırmızılılar, Slavia Prag'ın orta saha oyuncusu Oscar'ı gündemine aldı. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve ülke futbolunun önde gelen isimlerinden olan Tomas Ujfalusi'ye de oyuncu soruldu.
UJFALUSI'DEN OLUMLU RAPOR
Daha önce Sparta Prag'da forma giyen ve Çek futbolunu yakından bilen Ujfalusi oyuncu için olumlu rapor verdi.
Çekya ekiplerinden Slavia Prag'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt değeri 8,5 milyon Euro.