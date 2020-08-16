Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın ayrılma ihtimaline karşılık Erce Kardeşler ile Arda Akbulut'u hazırlıyor…



İki file bekçisi de yeni sezon öncesinde özel olarak ekstra çalışmalar yapıyor.



19 yaşındaki eldiven Arda Akbulut, yaptığı açıklamada, ""Kendime güveniyorum. Genç yaşta kaleciler artık dünya devlerinin kalesini koruyor. Ben de düzenli şekilde ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



