Uğurcan ve Abdülkadir için talep: 40 milyon euro

Trabzonspor'un yıldızları, Avrupa kulüplerinin radarında olmaya devam ediyor... Yusuf Yazıcı (17.5 milyon Euro) ve Sörloth (11 milyon Euro) gibi isimleri parlatıp önemli rakamlara satan Bordo-Mavililer'de bu kez Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür'e ciddi bir ilgi söz konusu. Bu ikiliyi isteyen kulüplerden biri de Lyon... Ligue 1 ekibinin baş gözlemcisi Bruno Cheyrou, Uğurcan ve Abdülkadir'i son Fenerbahçe maçında statta canlı olarak takip etmişti. Aynı maçta Ozan Tufan'ın yanı sıra Fırtına'nın genç sağ beki Serkan Asan'ı da mercek altına alan Lyonlu yetkililerin, devre arasına kadar özellikle Uğurcan ile Abdülkadir'i izlemeye devam edeceği öğrenildi.



RENNES'E SATMADILAR



Yönetimin iki oyuncuyla ilgili politikası net... Bordo-Mavililer, hem Uğurcan hem de Abdülkadir için 20'şer milyon Euro'nun altında rakamlara sıcak bakmıyor.



Nitekim transferin son günlerinde Rennes kulübü, Trabzonspor'un kalecisi konusunda kapıyı çalmış ve 15 milyon Euro seviyelerinde teklif yapmıştı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu bu rakamı az bulmuştu. 21 yaşındaki Abdülkadir'le ise geçtiğimiz sezon Monaco çok ciddi şekilde ilgilenmişti.



BORCUN YARISINI KAPATABİLİRLER



Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi göreve geldiğinde 182 milyon Euro olan Trabzonspor'un borcu, şu anda 98-99 milyon Euro seviyelerinde... Her geçen yıl kulübün borcunu azaltan yönetimin planı, 5 yıl içinde tamamen rakamın sıfırlanması. Bu süreç, Abdülkadir, Uğurcan gibi isimlerin beklenen fiyatlara satılması halinde daha da kısalabilir. Her iki isim için 20'şer milyon Euro'nun üstünde rakamlar bekleyen Bordo-Mavililer, sırf 40 milyon Euro'ya bu ikiliyi satması durumunda mevcut borcunun neredeyse yarısını eritmiş olacak.



