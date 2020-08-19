Uğurcan transferi için geliyorlar

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, uzun bir süredir Karadeniz ekibinin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için girişimlerini sürdürüyordu. Mavi- Beyazlılar, ilk etapta Trabzonspor Yönetimi'ne 15 milyon Euro'luk teklifini iletti.



Bordo-Mavililer, bu öneriyi geri çevirdi. Ancak Ada temsilcisi, 24 yaşındaki eldiven için tüm şartları zorlamaya hazır. Bu yüzden Brighton Yönetimi, Uğurcan'ı kadrosuna katabilmek adına önümüzdeki günlerde teklifini yükseltecek.



Eğer giderse...



Sonrasında ise Trabzon'da masaya oturarak bu transferi bitirmeye çalışacak. Eğer Fırtına, cazip bir teklif gelirse genç kaleciyi elinden çıkaracak. Uğurcan'ın gitmesi halinde ise Erce Kardeşler ya da Arda Akbulut ikilisinden biri gelecek sezondan itibaren Bordo-Mavililer'in 1 numarası olacak.



Bu yüzden iki file bekçisinin de her ihtimale karşı gelecek sezon için ekstra idmanlarla özel olarak hazırlandığı bilgisine ulaşıldı.



