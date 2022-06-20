Uğurcan Özer, İspanya'da 4. oldu

Paratriatlon Dünya Kupası'nın İspanya ayağında mücadele eden Uğurcan Özer, PTS 5 kategorisinde 4. sırayı aldı.



Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Coruna kentindeki organizasyonda yarışan Uğurcan, kürsüyü 8 saniye farkla kaçırdı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğurcan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma yolunda milli takım antrenörü Mert Onaran yönetiminde çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Bugüne kadarki en iyi sıralamayı yaptım. Dünya sıralamasındaki yerimizi yükseltmek için önemli bir puandı. 14'üncü sıraya ilerledik. Kategorimde 11 sporcu 2024'te Paris Paralimpik Oyunları'nda yer alacak. Dünya serilerine ve Dünya Şampiyonası'na katılarak yıl sonunda ilk 8 atlet arasında olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.





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