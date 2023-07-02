Uğurcan Özer, İspanya'da 3. oldu

Milli sporcu Uğurcan Özer, İspanya'daki 2023 World Triathlon Para Cup A Coruna' da 3. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Özer, İspanya'da 3. oldu
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02 Temmuz 2023 15:35
Milli sporcu Uğurcan Özer, İspanya'da düzenlenen "2023 World Triathlon Para Cup A Coruna"da bronz madalya kazandı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için kota mücadelesinin başladığı ilk yarışında üçüncü oldu.

Uğurcan Özer, kota mücadelesine 15 Temmuz Cumartesi günü Birleşik Krallık'ta düzenlenecek "2023 World Triathlon Para Swansea"da devam edecek.

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