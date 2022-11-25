Uğurcan Özer, BAE'de 9. oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Triatlon Dünya Şampiyonası'nı milli sporcu Uğurcan Özer 9. sırada tamamladı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de gerçekleştirilen organizasyona 14 ülkeden 16 sporcu katıldı. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Uğurcan Özer, bisiklette yaşadığı kazaya rağmen yarışı 9. sırada tamamladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Takım Antrenörü Mert Onaran, hedeflerinin 2024 Paris olduğunu belirterek, "2023 Temmuz ayından sonra başlayacak paralimpik oyunlar sıralamasında yüksek puan veren yarışlara girmek için dünya sıralamamız büyük önem arz ediyor. Uğurcan, geçen yıl 22. olan sıralamasını bu yıl 12. sıraya yükselterek büyük bir gelişim kaydetti. Olimpiyatlarda Pts 5 kategorisinde kıtalarla birlikte 12 sporcu yer alacak. Bizler paralimpik sıralamada ilk 9 sırada yer alarak direkt katılım sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





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