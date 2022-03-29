Uğurcan ile Muriç kafa kafaya!

Süper ligde 30. Haftaya girildi. Karşılaşmalar kıran kırana geçiyor. Milli maç arası nedeniyle takımlar haftayı maç yapmadan geçirdi. Dolayısıyla birçok istatistik de öne çıktı. Bu istatistiklerin başında da kalecilerin kurtarış yüzdeleri geliyor. Bakıldığında çıkan oranlar üzerinden neredeyse Trabzonspor kalecisi Uğurcan ile Adana Demirspor kalecisi Muriç, kafa kafaya gidiyor.



Ligde bu sezon en az 15 maça çıkanlar arasında kurtarış yüzdesi en yüksek olan 5 kaleci şeklinde yapılan istatistikte Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır % 82, Adana Demirspor kalecisi Arıjanet Muriç % 81, Konyaspor kalecisi İbrahim Sehıc % 76, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır % 74 ve Karagümrük kalecisi Emılıano Vıvıano % 72 olarak listeye girdi.



Bu arada şuan Milli takım kampında bulunan başarılı kaleci Muriç, son maçını oynadıktan sonra Adana'ya dönecek. (5 Ocak)





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