"AVRUPA'DA BAŞARI BEKLİYORUM"

"TREZEGUET, NWAKAEME'NİN YERİNİ DOLDURUR"

"UĞURCAN İÇİN İSTENİLEN RAKAM GELMEDİ"

"ABDÜLKADİR ÖMÜR 1 SENE DAHA KALMALI"

"UMUT VE TREZEGUET'YE İHTİYAÇ VAR"

Trabzonspor'un eski futbolcularından Lemi Çelik, bordo-mavililerin gündeminideğerlendirdi. Çelik, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün bu sene bordo-mavili takımda kalması gerektiğini düşünüyor. Çelik, Uğurcan için Trabzonspor'un beklediği bonservis bedelini de paylaştı.Bordo-mavililerin iyi bir planlama yaparak yeni sezona da avantajlı gireceğini ifade eden Lemi Çelik, "Trabzonspor'un kadrosu iyi bir kadro. Abdullah Avcı da bu kadroyu sakatlıklar olmadığı sürece iyi kullandı. Oyuncu değişimleri ve rotasyonlar, çok doğru hamlelerdi. Avrupa'da da başarılı bir Trabzonspor bekliyorum. Takımın ihtiyacı olan transferleri yapmak gerekiyor" dedi.Trabzonspor'un iyi bir politika yürüttüğünü söyleyen Çelik, "Trabzonspor ihtiyaçlarını karşılıyor. Santrfor ve stoper ihtiyacı var. Nwakaeme gitti. Trezeguet gelirse Nwakaeme'nin yeri dolacaktır. Bu transferle birlikte ofansif orta saha ve forvet olarak Türkiye'nin en iyi kadrosuna olacak" diye konuştu.Lemi Çelik, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un istediği ölçüde teklif alamadığını paylaştı. Çelik, "Uğurcan için Trabzonspor istediği rakamları bulabilseydi satacaktı. Ekonomik kriz Avrupa kulüplerinde de var. Uğurcan için istenilen teklifler kulübe gelmedi. Gelecek sezon ekonomik kriz aşılırsa transfer olacak. Şu anda hak ettiği rakam en az 30 milyon Euro'dur. Böyle bir teklif öğrendiğim kadarıyla gelmedi" ifadesini kullandı.Trabzonspor'un eski futbolcusu, Abdülkadir Ömür'ün 1 sezon kalması gerektiği fikrinde. Çelik, "Abdülkadir Ömür büyük sakatlıklar yaşadı. Abdülkadir de 30 milyon Euro ve üzerinde verilmek isteniyordu. Bu sezon kalır ve iyi bir sezon geçirirse ciddi teklifler gelir. Ben olsam Roma'ya giderim. Ama hak ettiği rakama gitmesi gerek. Çok özel bir yetenek. Fiziksel olarak biraz daha kuvvetlenmesi gerek. Daha çok gol atması ve attırması lazım" dedi.Çelik, "Bence Trabzonspor'un, Umut Bozok gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Trezeguet ve Umut Bozok transferleri çok doğru transferler olacak. Stoper de almak gerek. Ahmetcan iyi bir oyuncu ama çok iyi bir stoper gerek. Çünkü Avrupa'da işler başka yürüyor" diyerek sözlerini tamamladı.