Uğurcan için Dortmund da devrede

Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken 24 yaşındaki yıldız kaleci Uğurcan Çakır'ın son talibi Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund oldu..

Haber; Sabah
Uğurcan için Dortmund da devrede
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17 Temmuz 2020 08:42
Trabzonspor'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Uğurcan Çakır, Dortmund'un da radarına girdi. Alman devinin, Roman Bürki'ye alternatif aradığı ve Ajax'tan Onana'nın ardından listedeki ikinci ismin Uğurcan olduğu ifade ediliyor.

Onana ile Barcelona, Juventus ve PSG'nin de ilgilenmesi nedeniyle Çakır'ın öne çıktığı belirtildi. Gelişime açık kaleciler arasında en beğenilen 3 isimden birisi olduğu hatırlatılan Uğurcan için Dortmund'un 20 milyon euro'ya kadar bir bonservis bedeli ödeyebileceği iddia edildi

İngiliz ekipleri; Liverpool, Chelsea, Tottenham, Everton ve Sheffield, İtalyan devi; Roma ve İspanyol temsilcisi Sevilla'nın da istediği Uğurcan, daha çok forma giyebileceği bir takımda görev yapmak istiyor. Bordo-Mavili yönetim de gelecek olan tekliflerin en iyisini hem maddi hem de Uğurcan'ın isteğine göre seçmeyi planlıyor.

Uğurcan için gözden çıkarılan rakamlar

Sevilla: 18 milyon Euro
Liverpool: 20 milyon Euro
Sheffield United: 20 milyon Euro
Roma: 20 milyon Euro
Chelsea: 29.7 milyon Euro
Dortmund: 20 milyon euro



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