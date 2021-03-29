Uğurcan Çakır'ın parasıyla Trabzonspor Üniversitesi

Futbol kenti Trabzon'da büyük bir projenin ilk ateşi yanmak üzere...



Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Yıllardır, şehirde Trabzonspor adına bir üniversitenin kurulmasını isteyen bu konuda umutlarını taze tutan spor sevdalılarına müjdeli haberler gelmeye başladı. Bordo-mavili kulislerde dilden dile dolaşan iddiayı göre, Trabzonspor Üniversitesi'nin kurulması için nabız yoklanmaya başlandı.



Yine gelen bilgilere göre, yönetim bu hayalin gerçekleşmesi için maddi kaynağı da buldu. Aynı kişilerden gelen bilgilere göre, Avrupa'nın dev takımlarını peşinden koşturan Uğurcan Çakır'dan gelecek para, bu önemli projede kullanılacak. Altın eldiveni 20 ila 25 milyon Euro arasında bir rakama satmayı planlayan yönetim, bu paranın büyük bir bölümünü Trabzonspor Üniversitesi Projesi için kullanmayı planlıyor.



Yönetimin, önce Milli Eğitim Bakanlığı ile ardından ise 2+7 yıllık anlaşma yaptığı Bankalar Konsorsiyumu ile masaya oturacağı ve ülkeye önemli bir hizmet olarak dönecek bu projede yardımcı olunmasını isteyeceği ifade edildi. Dediğimiz gibi bu şimdilik bir proje. Gerçekleşmesi için uzun ve meşakkatli bir yol gerekiyor. Ancak düşüncesi bile Trabzon sevdalılarını heyecanlandırdığına göre, hayata geçtiğinde çok önemli bir hizmet olarak, hem şehre hem de ülkeye katkı sağlayacak.



TRABZONSPOR ÜNİVERSİTESİ İÇİN YER HAZIR



DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, daha önce yaptığı açıklamada Trabzonspor Üniversitesi için yerin hazır olduğunu dile getirmişti. Gürdoğan şunları söylemişti: "Akyazı'da İpekyolu üniversitesi için ayrılmış bir yer var. O alanda Trabzonspor'a kazandırılabilir. Trabzonspor Koleji, üniversitesi yapılabilir. Devamında da Ankara ve İstanbul'da yapılabilir. Trabzonspor'u hem mülk hem işletme sahibi yapabiliriz."



