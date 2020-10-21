Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe, transfer ve şampiyonluk açıklaması

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Uğurcan'ın sözleri...



FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İSTİYORUZ



"Fenerbahçe maçları camiamız için önemli maçlardır. Gerçek potansiyelimizi göstermeye çalışacağız. Kazanıp çıkışımızı başlatmak istiyoruz. Yeni arkadaşlarımıza da maçın büyüklüğünü anlatıyoruz"



TARAFTARIMIZI ÖZLÜYORUM



"Taraftarımız bizim için itici güç, hele ki yerli oyuncular için çok önemli. Taraftarımızın yokluğuna hala alışamadım"



HOCA DEĞİŞİKLİĞİ KONUSU



"Eddie Newton'ın taktiği, bilgisi çok yüksek. Ben hoca değişikliği için konuşamam. Bunu başkanımız ve yönetimimiz bilir. Yeni bir takımız ve adaptasyon süreci var. Henüz erken, en kısa sürede toparlanacağız, geçen sene yaptıklarımız ortada"



DOĞRU ZAMANDA AYRILMAK İSTERİM



"Avrupa'da gidip oynamayı istiyorum ama Trabzonspor'un da mali olarak beklentisi var. Karşılansa gerçekleşirdi, ben süreci başkana bıraktım. Bu şansı bana Trabzonspor verdi. Avrupa'ya gitmek isterim ama doğru zamanda doğru yere gideceğime inanıyorum"



