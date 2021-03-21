Uğurcan Çakır'dan dev performans

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Ankaragücü maçında kritik kurtarışlara imza atarak rakibin oyuna ortak olmasını engelledi. 24 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 7 şutun 6'sını çıkararak yüzde 85.7'lik başarı oranı yakaladı.Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Ankaragücü maçıyla birlikte 100. kez bordo-mavili formayı giydi. Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, "100. resmi maçına çıkan oyuncumuzu tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Jorge Djaniny, Ankaragücü karşısında belki de bu sezon Trabzonspor formasıyla en başarılı futbolunu oynadı. Ekuban'ın bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdiği pozisyonda topu direkten dönen Yeşil Burun Adalı yıldız, ikinci golün asistini yaparken, farkı ikiye çıkaran vuruşun da sahibi oldu. İlk kez bir maçta hem gol atıp hem de asist yapan Djaniny, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Trabzonsporlu futbolcu, Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.