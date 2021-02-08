Uğurcan Çakır'a Premier Lig'den yakın markaj

Süper Lig'in formda takımlarından Trabzonspor'da milli kaleci Uğurcan Çakır'ın talipleri, her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz transfer sezonlarında bir dönem Chelsea'nin de gündemine gelen 24 yaşındaki file bekçisini İngiltere Premier Lig'den 2 takım daha istiyor.

Haber; Sabah
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Uğurcan Çakır'a Premier Lig'den yakın markaj
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08 Şubat 2021 08:58
Son haftalarda kurtarışlarıyla dikkat çeken Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, İngiliz kulüplerinin radarından çıkmıyor. 

Sezon başında Chelsea'nin gündemine gelen milli eldiveni şimdi de West Bromwich Albion ve Brighton takip listesine dahil etti. 

24 yaşındaki file bekçisini scout ekiplerine izletecek olan iki Premier Lig kulübünün performansına göre sezon sonunda teklif yapabilecekleri kaydedildi. Avrupa Şampiyonası öncesi milli formaya yakın isimler arasında olan Uğurcan için gelen yetki belgesi talepleri ise reddediliyor. 

Yönetimin, kafasının karışmasından korktuğu oyuncunun sadece sahaya odaklanmasını istediği öğrenildi. Uğurcan, bu sezon Trabzonspor'la çıktığı 22 maçta kalesinde 24 gol gördü.

TRABZONSPOR ZİRVEYE DOĞRU

Bordo-mavili takım bugün gideceği Malatyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, özgüvenlerinin çok iyi olduğunu ancak rakibe saygı duyarak sahaya çıkacaklarını söyledi.



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