Uğurcan Çakır ve Yusuf Yazıcı'dan bayram paylaşımları!

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Uğurcan Çakır ve Yusuf Yazıcı'dan bayram paylaşımları!
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24 Mayıs 2020 14:06
Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, Ramazan Bayramı'nı sosyal medya aracılığıyla kutladı.

Başarılı eldiven, twitter'dan yayınladığı mesajda, "Bu bayram sevdiklerimizden uzaktayız ama gönüllerimiz bir. Zor günler elbet geçecek, büyüklerimizin ellerini öpecek ve yine sevgi ile sarılacağız. Ramazan bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan yaz transfer sezonunda Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı da Ramazan Bayramı'nı Twitter'dan kutladı.

23 yaşındaki futbolcu, "Bu hayatta önemli olan her zorluktan kendimize güzel bir sonuç çıkarmaktır. Bu bayram bir araya gelemesek de kalplerimizde o sevgiyi yaşatmaya devam edeceğiz. Uzaktan da olsa büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Ramazan Bayramımız kutlu olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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