Uğurcan Çakır ve Caleb Ekuban tam konsantre

Trabzonspor'un 24 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, 1 maçlık aranın ardından yeniden eldivenleri devralacak. Son 5 maçtır fileleri sarsamayan Ekuban da Sarı-Lacivertliler'e karşı özel olarak hazırlandı.

Haber; Fanatik
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Uğurcan Çakır ve Caleb Ekuban tam konsantre
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28 Şubat 2021 13:01
Koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla Başakşehir maçını kaçıran Uğurcan Çakır'ın durumu çok merak ediliyordu. Karantina süresini tamamlayan başarılı kalecinin testi de negatife dönünce dev mücadelede oynamasına engel bir durum kalmadı. 24 yaşındaki file bekçisi, 1 maçlık aranın ardından yeniden eldivenleri devralacak.

Son 5 maçtır fileleri sarsamayan Ekuban da Sarı-Lacivertliler'e karşı özel olarak hazırlandı. Fenerbahçe karşısında son 4 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan Ganalı oyuncu bu akşam da skora etki ederek, Fırtına'ya galibiyeti getirmeyi hedefliyor.



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