Trabzonspor bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da iç transferde önemli adımlar atıyor.



Bordo mavililerde 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır ile 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Abdülkadir Ömür için yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi.



2019 yılında Trabzonspor ile sözleşme yenileyen Uğurcan Çakır'a yıllık 3.5 Milyon TL, 2017 yılında sözleşme imzalayan Abdülkadir Ömür'e ise yıllık 2 Milyon 750 Bin TL garanti ücret ödeniyordu.



Haber61'in edindiği bilgiye göre; İki futbolcuya da yeni sezon öncesinde ciddi bir iyileştirme yapılarak aldıkları yıllık ücretleri 9 Milyon TL'ye yakın bir rakama çıkarılacak.



Trabzonspor'da bugünün Euro kuruyla Abdülkadir Ömür 265 Bin 787 Euro, Uğurcan Çakır ise 338 Bin 274 Euro kazanıyorken en az kazanan yabancı futbolcular dahi (Flavio,Ekuban,Edgar) 750 Bin Euro kazanıyor.



Yapılacak hamleyle bu dengesizliğin önüne geçilmek isteniyor. [Haber61]



