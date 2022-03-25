Uğurcan Çakır transfere kapalı!

Karadeniz ekibinde bu sezon da müthiş bir performans ortaya koyan ve A Milli Takım 'da yer alan Milli eldiven Uğurcan Çakır, Başkan Ahmet Ağaoğlu'yla gitmeden önce bir görüşme yaptı.



Hakkında sürekli yazılan transfer haberlerine kulaklarını tıkadığını ve tamamen şampiyonluğa odaklandığını vurgulayan başarılı kalecinin, "Kulübüme en yüksek teklifi kim getirirse kabulümdür" diyerek sorumluluğu tamamen yönetime bıraktığı ifade edildi.



25 yaşındaki kaleci bu sezon çıktığı 28 lig maçının 10'unda kalesini gole kapadı ve toplam 23 gole engel olamadı.





İLGİLİ VİDEO