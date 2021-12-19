Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a güven veriyor

Uğurcan Çakır, adeta parlıyor. Trabzonspor'un başarılı eldiveni ne kadar özel bir oyuncu olduğunu Hatayspor mücadelesinde bir kez daha kanıtladı.

Haber; Sabah
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Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a güven veriyor
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19 Aralık 2021 12:14
Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır ne kadar özel bir oyuncu olduğunu Hatayspor mücadelesinde bir kez daha kanıtladı. Konuk Hatayspor ilk devre bordo-mavili ekibin kalesine tek bir defa bile gelemedi.

25 yaşındaki kaleci ilk 45 dakikada yere dahi yatmadı. Sadece kendisine atılan geri pasları oyuna soktu.

İkinci yarının hemen başında ise Hatayspor çok tehlikeli geldi. Güney temsilcisinde 2. devrenin 35. saniyesinde Mame Diouf 2 metreden uçarak kafayı vurdu, Uğurcan Çakır rakibine gol şansı tanımadı. Müthiş bir refleksle topu çıkardı. Başarılı eldiven bu pozisyonda maça ne kadar konsantre olduğunu gösterdi.


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