Uğurcan Çakır: 'Trabzon'da şampiyon olacağız!'

Trabzonspor'un Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından ilginç bir an yaşandı.



Bordo-mavililerin file bekçisi Uğurcan Çakır, kendisini röportaj için bekleyen Barış Yurduseven'e mikrofonu tuttu ve kendisi için değerlendirmelerde bulunmasını istedi.



Barış Yurduseven yaptığı açıklamada, "Gerçekten hak ettiniz Uğurcan. Bugün de her zamanki gibi çok önemli bir maç çıkardın. Çok zor bir sezondu sizin için. Birçok maçta takımını kurtardın" dedi. Uğurcan ise 'Benimle ilgili konuşma takımın performansından bahset' diyerek Yurduseven'e karşılık verdi.



Yurduseven'in 'mikrofon nasıl?' sorusuna Uğurcan Çakır, 'Kalecilikten daha zor' diyerek yanıtladı.



Bu ikilinin sıcak diyaloğu ekranlarda güzel bir görüntü oluşturdu.



"ARTIK 1 PUANIMIZ KALDI"



Daha sonra Tivibu Spor'a konuşan Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz artık şampiyonluğa bir puan kaldı. 4 maçımız var ve en kısa sürede o bir puanı alıp şampiyon olmak istiyoruz. Adana Demirspor iyi bir takım. Zor bir maç oldu bizim için ama kazandık. Gelgitli oldu ama sonunda kazanan taraf biz olduk. Çok mutluyuz takım arkadaşlarımın ve hocalarımın ayaklarına sağlık." dedi.



"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜRLER"



Başarılı file bekçisi ayrıca, "Bu sezon taraftarlarımız bizi çok iyi desteklediler. Çok iyi futbol ortaya koyduk her zaman. İnşallah o maçta da 1 puanı alıp seyircimizin önünde şampiyon oluruz. Belki de nasip böyleymiş taraftarlarımızın önünde şampiyon olmak. Seyircilerimize de çok teşekkürler sezon başından beri yanımızda oldular." diyerek sözlerini noktaladı.





