Uğurcan Çakır, telafi peşinde

Ligde bu sezon görev yaptığı 13 maçta kalesinde 20 gol gören Uğurcan Çakır, en kötü istatistiğini yaşıyor.



Milli file bekçisi 5 maçta kalesini kapatırken, diğer 8 karşılaşmada 20 gole engel olamadı. Antalyaspor'dan 5, Fatih Karagümrük'ten 4, Adana Demirspor'dan ise 3 gol yiyen Çakır, önümüzdeki maçlarda grafiğini düzeltmeyi hedefliyor.



26 yaşındaki kaleci bordo-mavili takımda geçen sezonun ilk 13 maçında 11 gol yerken, 2020-21'de aynı periyotta kalesinde 14 gol, 2019-20'de 15 gol, 2018- 19'da ise 14 gol gördü.





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