Uğurcan Çakır: 'Tartışmalı pozisyonlar var'

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Denizlispor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
24 yaşındaki futbolcu, "Takım olarak iyi mücadele ettik, galibiyete yakın taraftık. Bir golümüz ofsayt oldu, tartışmalı pozisyonlar var. 3 puanı alamadık, üzgünüz, galibiyet almak istiyorduk." ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki futbolcu, "Takım olarak iyi mücadele ettik, galibiyete yakın taraftık. Bir golümüz ofsayt oldu, tartışmalı pozisyonlar var. 3 puanı alamadık, üzgünüz, galibiyet almak istiyorduk." ifadelerini kullandı.