Uğurcan Çakır: "Tartışmalı pozisyonlar var"

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Denizlispor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrasında açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com
Uğurcan Çakır: 'Tartışmalı pozisyonlar var'
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19 Eylül 2020 18:15
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Denizlispor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

24 yaşındaki futbolcu, "Takım olarak iyi mücadele ettik, galibiyete yakın taraftık. Bir golümüz ofsayt oldu, tartışmalı pozisyonlar var. 3 puanı alamadık, üzgünüz, galibiyet almak istiyorduk." ifadelerini kullandı.



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