Uğurcan Çakır: "Sözlerim yanlış anlaşıldı"

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır: 'Sözlerim yanlış anlaşıldı'
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16 Nisan 2023 22:56
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyle ilgili konuşan Uğurcan Çakır "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İki takım da çok iyi performans gösterdi. Güzel bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk ama gol yemeden berabere bitirdik. 3 maçtır kazanamıyorduk. Sahada iyi savaştık. İki takım da çok iyiydi. Bol pozisyonlu güzel bir maç oynandı." dedi.

Beşiktaş maçında iyi oynamaları hakkında konuşan Uğurcan Çakır "Takım halinde kötü bir gidişatımız vardı. Büyük maç konsantrasyonu farklı oluyor." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır ayrıca "Milli Takım'dan neden kesildiğimi bilmiyorum" sözleriyle ilgili olarak "Hafta içi açıklamalarım vardı. Galiba farklı anlaşıldı. Ben hiçbir takım arkadaşıma saygısızlık yapmadım. Ben Mert Ağabey'i çok seviyorum. EURO2020'de bana en çok desteği verendi. Milli takımda başarısızlığı kabul edemiyoruz. A Milli Takım çok onurlu bir yer." dedi.

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