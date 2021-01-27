Uğurcan Çakır: "Şimdi Beşiktaş maçını düşünme zamanı"

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Başakşehir maçının ardından açıklama yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır: 'Şimdi Beşiktaş maçını düşünme zamanı'
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27 Ocak 2021 23:51
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandıkları maçın ardından konuştu.

Mutlu olduklarını belirten Uğurcan, "Atatürk Olimpiyat Stadı bize uğurlu geliyor. Çok mutluyuz, taraftarımıza armağan olsun. Bu maçı geride bıraktık, bugün sevineceğiz. Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanıp, ligde de iyi devam etmek istiyoruz" dedi.

Beşiktaş ile Trabzonspor 31 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.



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