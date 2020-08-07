22 MİLYON EURO + %15 PAY

UĞURCAN ÇAKIR'IN BABASI KONUŞTU

Süper Lig takımlarından Trabzonspor, kalecisi'ın transferi için İngiltere Premier Lig takımlarından Sheffield United ile büyük oranda anlaştığı ortaya çıktı.A Spor'un ve Sabah Gazetesi'nin Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in son dakika bilgisine göre, Trabzonspor ile Sheffield United, 24 yaşındaki Uğurcan Çakır'ın transferi büyük büyük oranda anlaşma sağladı ve görüşmede artık detaylar kaldı.Sheffield United'ın bu anlaşma kapsamında Trabzonspor'a 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Trabzonspor'un bir sonraki satıştan %15 pay alacağı vurgulandı.Trabzonspor'un Leeds United ve Brighton'dan gelen teklifleri ise düşük bulduğu için kabul etmediği öğrenildi.Öte yandan Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır, bu transfer gelişmesiyle ilgili olarak "Trabzonspor ne karar verirse uyarız" açıklamasını yaptı.