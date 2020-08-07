Süper Lig takımlarından Trabzonspor, kalecisi Uğurcan Çakır'ın transferi için İngiltere Premier Lig takımlarından Sheffield United ile büyük oranda anlaştığı ortaya çıktı.
22 MİLYON EURO + %15 PAY
A Spor'un ve Sabah Gazetesi'nin Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in son dakika bilgisine göre, Trabzonspor ile Sheffield United, 24 yaşındaki Uğurcan Çakır'ın transferi büyük büyük oranda anlaşma sağladı ve görüşmede artık detaylar kaldı.
Sheffield United'ın bu anlaşma kapsamında Trabzonspor'a 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Trabzonspor'un bir sonraki satıştan %15 pay alacağı vurgulandı.
Trabzonspor'un Leeds United ve Brighton'dan gelen teklifleri ise düşük bulduğu için kabul etmediği öğrenildi.
UĞURCAN ÇAKIR'IN BABASI KONUŞTU
Öte yandan Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır, bu transfer gelişmesiyle ilgili olarak "Trabzonspor ne karar verirse uyarız" açıklamasını yaptı.
22 MİLYON EURO + %15 PAY
A Spor'un ve Sabah Gazetesi'nin Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in son dakika bilgisine göre, Trabzonspor ile Sheffield United, 24 yaşındaki Uğurcan Çakır'ın transferi büyük büyük oranda anlaşma sağladı ve görüşmede artık detaylar kaldı.
Sheffield United'ın bu anlaşma kapsamında Trabzonspor'a 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Trabzonspor'un bir sonraki satıştan %15 pay alacağı vurgulandı.
Trabzonspor'un Leeds United ve Brighton'dan gelen teklifleri ise düşük bulduğu için kabul etmediği öğrenildi.
UĞURCAN ÇAKIR'IN BABASI KONUŞTU
Öte yandan Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır, bu transfer gelişmesiyle ilgili olarak "Trabzonspor ne karar verirse uyarız" açıklamasını yaptı.