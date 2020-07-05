Uğurcan Çakır: "Şampiyon olmak istiyoruz"

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Uğurcan Çakır: 'Şampiyon olmak istiyoruz'
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05 Temmuz 2020 23:17
Trabzonspor'un Galatasaray'ı 3-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdüğü maçın ardından bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın eksiklerine rağmen çok zorlu bir rakip olduğunun altını çizen Uğurcan, "Galatasaray'ı çok iyi analiz ettik; Galatasaray'ın çok eksiği var ama Galatasaray'ı yenmek çok zor. Kırmızı kartta kadar vasat bir oyun oynadık ancak daha sonra açıldık. Çok iyi mücadele ettik ve kazandık. Hedefimiz şampiyonluk ve son ana kadar bu yarışın içerisinde olacağız. Şampiyon olamazsak da son ana kadar terimizin son damlasına kadar mücadele ettik diyeceğiz" dedi.



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