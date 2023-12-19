Uğurcan Çakır: ''Sahanın içinde kalmak istiyoruz''

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, İstanbulspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Uğurcan Çakır: ''Sahanın içinde kalmak istiyoruz''
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19 Aralık 2023 22:32
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, yarıda kalan İstanbulspor maçının ardından açıklama yaptı.

Uğurcan Çakır, "Maçın içinde kalmaya çalıştık, kalmaya çalışıyoruz. Ben hakem Ali Şansalan'ı da tebrik etmek istiyorum, sağduyulu yaklaştı. Rakip oyuncular oynamak istedi ama başkan böyle bir karar aldı. Biz sahanın içinde kalmak istiyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli kaleci, ''Ecmel başkana sordum, çekmek istediğini söyledi. İstanbulsporlu arkadaşlarım da var, onlarla konuşurken, onlar da oynamak istiyordu. Bizlik bir durum yoktu. Başkanın aldığı bir karar. Biz sahanın içinde kalmaya çalıştık.'' ifadelerini kullandı.

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