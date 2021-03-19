Uğurcan Çakır revaçta, pandemi engeli

16 milyon Euro ile Süper Lig'in en değerli ismi olan Trabzonspor'un milli kalecisini izlemek için sıraya giren Avrupa kulüpleri pandemiye takıldı

Haber; Sabah
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Uğurcan Çakır revaçta, pandemi engeli
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19 Mart 2021 09:09
Uğurcan Çakır
Uğurcan Çakır
Trabzonspor
Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır için sezon sonunu beklemek istemeyen bazı kulüplerin futbolcuyu izleme talepleri devam ediyor. Ancak Trabzon'daki pandemi koşulları nedeniyle Avrupalı yetkililerin, bu yakın takibi ileri bir tarihe bırakması bekleniyor.

İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kulüplerin peşinde olduğu açıklanan Uğurcan, 16 milyon Euro'luk (142 milyon TL) değeriyle de Süper Lig'in en pahalı ismi durumunda.

Milli file bekçinin yeni menajerlik firmasının gelen taleplere tek tek cevap verdiği ve önümüzdeki günlerde kendisiyle ilgilenen kulüplerin daha somut görüşmeler talep edebileceği öğrenildi.



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