Uğurcan Çakır: 'Pozisyon vermeden kazandık'

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ettikleri UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası konuştu.



Uğurcan, "Abdullah hocamız eksiklerimizi gösterdi. Takım arkadaşlarım ve ben, 2 maçlık kötü oyuna tepki göstermek istiyorduk. Neredeyse hiç pozisyon vermeden kazandık. İhtiyacımız olan galibiyetti. 3 puan aldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.



61. dakikada oyuna girip 76'da sakatlanarak çıkan Abdülkadir Ömür ile ilgili gelen soruya Uğurcan, "Abdülkadir'e de üzüldük ama sakatlığı kötü gözükmüyor" cevabını verdi.





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