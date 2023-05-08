Uğurcan Çakır: "Nenad Bjelica çok disiplinli"

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, 2-0'lık Ankaragücü galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır: 'Nenad Bjelica çok disiplinli'
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08 Mayıs 2023 22:21
Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un Ankaragücü'nü 2-0 yendikleri maçı değerlendirdi.

Geçirdikleri kötü sezon için özür dileyen Uğurcan, "Bu sezon iyi performans sergileyemedik. Taraftarlarımız desteğini esirgemedi. Bu sezon için onlardan özür dileriz. Onlara teşekkür ederiz." dedi.

Son olarak yeni teknik direktör Nenad Bjelica hakkında konuşan Uğurcan, "Hocamıza hayırlı olsun. Nenad Bjelica çok disiplinli, ekibiyle bizi hazırlamaya çalışıyor. Sıkı çalışıyoruz. İnşallah sonuçlarını sahada daha fazla görürüz." ifadelerini kullandı.
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