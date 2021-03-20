Uğurcan Çakır: "Milli ara bize iyi gelecek"

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Ankaragücü maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Uğurcan Çakır: 'Milli ara bize iyi gelecek'
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20 Mart 2021 21:24
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Ankaragücü'nü 4-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Uğurcan Çakır, "Son iki haftadır iyi sonuçlar alamadık. İyi de oynayamadık. Bu maça çok iyi başladık. Çok iyi bir mücadele çıkardık. İlk 45 dakikada maçı koparma noktasına geldik. Son 15-20 dakika Ankaragücü'nün baskısı oldu, savuşturduk. Milli ara bize iyi gelecek, inşallah dönüşte de tekrar galibiyet serimizle devam ederiz" dedi.

A Milli Takım hakkında da konuşan Uğurcan Çakır, "Penaltı haricinde takım halinde gol yemedik. Bu takımın başarısı. Şimdi milli takıma gideceğim, hocam şans verirse inşallah formaya yakışır bir oyun oynayabilirim" şeklinde konuştu.



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