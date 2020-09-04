Uğurcan Çakır: "Macarlar daha hazırdı"

Milli Takımımızın file bekçisi Uğurcan Çakır, Macaristan maçının ardından yaptığı açıklamada mağlubiyeti rakibin daha hazır olmasına bağladı.

Uğurcan Çakır: 'Macarlar daha hazırdı'
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04 Eylül 2020 00:18
Milli Takımımızın file bekçisi Uğurcan Çakır Macaristan maçının ardından konuştu.

Genç kaleci rakip Macaristan'ın daha hazır olduğunun altını çizerek Sırbistan maçını kazanmak istediklerini söyledi. Uğurcan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aslında maça istediğimiz gibi başlayamadık. Macarlar bizden daha güçlüydü, ikili mücadelelerde ayakta kaldılar. Bizden daha hazırlardı. Liglerimiz geç bitti, geç toplandık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Sırbistan maçını kazanmak istiyoruz"


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