Uğurcan Çakır: 'Macarlar daha hazırdı'

Milli Takımımızın file bekçisi Uğurcan Çakır Macaristan maçının ardından konuştu.



Genç kaleci rakip Macaristan'ın daha hazır olduğunun altını çizerek Sırbistan maçını kazanmak istediklerini söyledi. Uğurcan'ın açıklamaları şu şekilde:



"Aslında maça istediğimiz gibi başlayamadık. Macarlar bizden daha güçlüydü, ikili mücadelelerde ayakta kaldılar. Bizden daha hazırlardı. Liglerimiz geç bitti, geç toplandık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Sırbistan maçını kazanmak istiyoruz"