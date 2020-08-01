Uğurcan Çakır, İngiltere Premier Lig yolcusu

Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır, İngiliz kulüplerinin radarında... 4 Ada temsilcisi 24 yaşındaki eldiven için Karadeniz ekibinin kapısını çalacak...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Uğurcan Çakır, İngiltere Premier Lig yolcusu
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01 Ağustos 2020 09:48
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a İngiltere yolu gözüktü... Bordo-Mavililer'de gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen takımlarının dikkatini çeken 24 yaşındaki kaleciye 4 Ada kulübü talip oldu. Chelsea, Tottenham, Everton ve Sheffield United, Uğurcan'ı transfer etmek isterken bu konuda önümüzdeki hafta sıcak gelişmeler yaşanacak. Özellikle Sheffield'ın bu transferde ısrarcı olduğu bildirildi.

25 MİLYON EURO İSTİYOR

Jose Mourinho'nun ekibi Tottenham da Lloris'in arkasına Uğurcan'ı düşünüyor. Fransız eldiven ayrıldıktan sonra kalede sorun yaşamak istemeyen Londra ekibinin de Trabzon'un kapısını çalacağı İngiliz basını tarafından yazıldı. Trabzonspor cephesi ise henüz resmi bir teklifin gelmediğini istenilen miktarın verilmesi halinde masaya oturabileceklerinin altını çizdi. Bordo-Mavililer, Uğurcan için 25 milyon euro bonservis istiyor.



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