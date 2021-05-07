Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok transferi!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın satılması halinde 1.96 boyundaki kaleci Mert Günok için hemen harekete geçilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok transferi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2021 09:29
Fehmi Mert Günok
Fehmi Mert Günok
Başakşehir
Gelecek sezon güçlü bir takımın temelini atmak için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi transferde yaş tahtaya basmamak için ince eleyip sık dokuyor.

Özellikle bu sezon hem kulüp bazında hem de milli takımda ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözdesi haline gelen Uğurcan Çakır'ın ayrılık ihtimalini düşünen yönetim, B planını belirledi.

Özellikle İtalya'nın dev kulübü Inter, milli file bekçisiyle yakından ilgilenirken; Liverpool da harekete geçme kararı aldı. Geçen sezondan bu yana Uğurcan'ın maçlarını takip eden İngiliz ekibi, Trabzonspor'a teklif yapacak. Yönetim, Uğurcan'dan 20-25 milyon euro gelir bekliyor.

TRABZON'A SICAK BAKIYOR

Uğurcan Çakır'ın satılması halinde bordo-mavililer kaleye takviye yapacak. Yerli bir file bekçisini renklerine bağlamayı hedefleyen Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın 1 numaralı hedefi Mert Günok. Başakşehir'den eski öğrencisini kadroda düşünen Avcı, Uğurcan'ın transferi durumunda görüşmeleri bizzat yürütecek.
Mert'in yanı sıra Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar ve Göztepe'den İrfan Can Eğribayat da listede. Ancak Avcı, tecrübesi nedeniyle Mert Günok'a daha sıcak bakıyor.

ERCE VE ARDA KORKMUYOR

Uğurcan Çakır'ın ayrılması halinde yerine Başakşehir'in deneyimli kalecisi Mert Günok'un transfer edileceği ciddi ciddi konuşuluyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski öğrencisini hem takımda ağabeylik yapması hem de rekabeti artırması için transfer etmeyi düşündüğü belirtilirken, diğer kaleciler Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un bu durumu dert etmediği öğrenildi. Hatta Erce ve Arda'nın Mert Günok'un transferine çok olumlu yaklaşarak, 'Rekabet başarıyı getirir' dedikleri kaydedildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.