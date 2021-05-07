Gelecek sezon güçlü bir takımın temelini atmak için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi transferde yaş tahtaya basmamak için ince eleyip sık dokuyor.



Özellikle bu sezon hem kulüp bazında hem de milli takımda ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözdesi haline gelen Uğurcan Çakır'ın ayrılık ihtimalini düşünen yönetim, B planını belirledi.



Özellikle İtalya'nın dev kulübü Inter, milli file bekçisiyle yakından ilgilenirken; Liverpool da harekete geçme kararı aldı. Geçen sezondan bu yana Uğurcan'ın maçlarını takip eden İngiliz ekibi, Trabzonspor'a teklif yapacak. Yönetim, Uğurcan'dan 20-25 milyon euro gelir bekliyor.



TRABZON'A SICAK BAKIYOR



Uğurcan Çakır'ın satılması halinde bordo-mavililer kaleye takviye yapacak. Yerli bir file bekçisini renklerine bağlamayı hedefleyen Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın 1 numaralı hedefi Mert Günok. Başakşehir'den eski öğrencisini kadroda düşünen Avcı, Uğurcan'ın transferi durumunda görüşmeleri bizzat yürütecek.

Mert'in yanı sıra Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar ve Göztepe'den İrfan Can Eğribayat da listede. Ancak Avcı, tecrübesi nedeniyle Mert Günok'a daha sıcak bakıyor.



ERCE VE ARDA KORKMUYOR



Uğurcan Çakır'ın ayrılması halinde yerine Başakşehir'in deneyimli kalecisi Mert Günok'un transfer edileceği ciddi ciddi konuşuluyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski öğrencisini hem takımda ağabeylik yapması hem de rekabeti artırması için transfer etmeyi düşündüğü belirtilirken, diğer kaleciler Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un bu durumu dert etmediği öğrenildi. Hatta Erce ve Arda'nın Mert Günok'un transferine çok olumlu yaklaşarak, 'Rekabet başarıyı getirir' dedikleri kaydedildi.



