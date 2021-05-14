Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'da son maçı olabilir

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, Gençlerbirliği karşısında kendisi açısından duygusal bir maça çıkacak.

, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'da son maçı olabilir
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14 Mayıs 2021 10:27
Uğurcan Çakır
Uğurcan Çakır
Trabzonspor
Uğurcan Çakır, 15 Mayıs Cumartesi günü son kez Trabzonspor'un kalesini koruyabilir...

İngiliz takımlarının yanı sıra İnter, Roma, Lille gibi kulüplerin yakından ilgilendiği yıldız file bekçisi, yaz döneminde yüksek ihtimalle transfer olacak. Bordo-Mavililer'in altyapısından yetişen Uğurcan, Gençlerbirliği karşısında kendisi açısından duygusal bir maça çıkacak. Trabzonspor Yönetimi, Uğurcan Çakır için en az 20 milyon Euro talep ediyor.


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