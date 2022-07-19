Uğurcan Çakır'ın kaderi başkanın ellerinde

milli kalecisi, 2 sezondur Avrupa devlerinin gözdesi durumunda.Ancak pandemi sebebiyle bonservis bedelleri düştü. Trabzonspor da oyuncusunu ederinden düşüğe satmak istemiyor. Bu sebeple başkan20 milyonaltındaki teklifleri dinlemiyor.Geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından olan 26 yaşındaki eldivenin tavrı ise çok net. Uğurcan daha önce yaptığı açıklamadaifadelerini kullanmıştı.