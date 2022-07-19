Uğurcan Çakır'ın kaderi başkanın ellerinde

Trabzonspor'da Avrupa'nın dev kulüplerinin gündemine gelen Uğurcan Çakır konusunda son kararı Ahmet Ağaoğlu verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır'ın kaderi başkanın ellerinde
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19 Temmuz 2022 15:30
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, 2 sezondur Avrupa devlerinin gözdesi durumunda.

Ancak pandemi sebebiyle bonservis bedelleri düştü. Trabzonspor da oyuncusunu ederinden düşüğe satmak istemiyor. Bu sebeple başkan Ahmet Ağaoğlu 20 milyon euronun altındaki teklifleri dinlemiyor.

Geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından olan 26 yaşındaki eldivenin tavrı ise çok net. Uğurcan daha önce yaptığı açıklamada "Daha önce de söyledim. Önemli olan Trabzonspor'un menfaatleri. Avrupa'da oynama hedefim var ancak bu kulübüme kazandıracaksa olabilir. Yoksa ben bu forma altında kariyerimi sürdürmekten memnunum. Kulübüm için şartlar oluşmadan Trabzonspor'dan ayrılmam." ifadelerini kullanmıştı.

 
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