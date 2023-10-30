Uğurcan Çakır'ın gol yememe serisi sürüyor

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır oynadığı son maçlardaki yüksek formuyla dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır'ın gol yememe serisi sürüyor
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30 Ekim 2023 13:26
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, üst üste oynadığı 4 maçta da gol yemedi.

A Milli Takım'ın EURO 2024 biletini aldığı Hırvatistan ve Letonya maçlarında kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, 2 kritik zaferde de gol yememişti.

Milli moralle takıma katılan Trabzonspor'un kaptanı, Alanyaspor'un ardından Karagümrük karşılaşmasında da kalesini kapattı. Uğurcan, özellikle ikinci yarıda 63 ve 65. dakikadaki pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla alkış aldı.

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