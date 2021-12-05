Uğurcan Çakır ile eşinin gülümseten diyaloğu

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Adana Demirspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdüren, yenilmezlik serisini 27, galibiyet serisini ise 8 maça çıkaran Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır ile eşi Kübra Çakır'ın Instagram'daki bir diyaloğu dikkat çekti.

, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır ile eşinin gülümseten diyaloğu
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05 Aralık 2021 12:40
Trabzonspor'da Kaptan Uğurcan Çakır ile eşi Kübra Çakır arasında geçen ilginç bir diyalog yaşandı.

Trabzonspor'un Adana Demirspor maçında kalesini gole kapatan kaptanı Uğurcan Çakır, mücadele sonrasında maçtan bir fotoğrafını paylaşıp; 'Kimseyi görmedim ben senden daha güzel' yazarak Trabzonspor'u etiketledi.

Başarılı kalecinin eşi Kübra Çakır da Uğurcan'ın bu paylaşımına 'Dil çıkarma' emojileriyle yorum yaptı.

Uğurcan Çakır eşine; 'Senin yerin başka hayatım' yanıtını verdi.


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