Uğurcan Çakır ile eşinin gülümseten diyaloğu

Trabzonspor'da Kaptan Uğurcan Çakır ile eşi Kübra Çakır arasında geçen ilginç bir diyalog yaşandı.Trabzonspor'un Adana Demirspor maçında kalesini gole kapatan kaptanı Uğurcan Çakır, mücadele sonrasında maçtan bir fotoğrafını paylaşıp; 'Kimseyi görmedim ben senden daha güzel' yazarak Trabzonspor'u etiketledi.Başarılı kalecinin eşi Kübra Çakır da Uğurcan'ın bu paylaşımına 'Dil çıkarma' emojileriyle yorum yaptı.Uğurcan Çakır eşine; 'Senin yerin başka hayatım' yanıtını verdi.