Uğurcan Çakır ile en az 1 yıl daha!

Sezon başında Avrupa'dan gelen teklifleri 'Şampiyon olmadan gitmem' yanıtıyla reddeden Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, "Şampiyonlar Ligi'ne gidersek kalabilirim" mesajı verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır ile en az 1 yıl daha!
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03 Mart 2022 09:55
Trabzonspor'da müthiş bir sezon geçiren ve takımının şampiyonluk yolundaki en önemli silahı olan Uğurcan Çakır'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Maç sonu verdiği röportajda "İnşallah Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyebilirim. Şampiyonluklar görebilirim" diyen Uğurcan, bu sözleriyle yeni sezonda da takımda kalacağının sinyalini verdi.

Milli kalecinin yakın çevresine "İlk hedefim bordo-mavili formayla şampiyonluk yaşamak. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek de Trabzonspor'dan ayrılmayabilirim" dediği belirlendi.

3 AVRUPA DEVİ ÇOK CİDDİ

Dortmund, Leipzig ve Sevilla oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor.

Bordo-Mavili taraftarlar da Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılmaması için yıldız oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.

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