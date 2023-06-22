Uğurcan Çakır için transfer sözleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'deki seçimde açıklamalarda bulundu.



Transfer için konuşan Ertuğrul Doğan, Roma ve Galatasaray'la adı anılan kaptanları Uğurcan Çakır için resmi bir teklif olmadığını söyledi.



Ertuğrul Doğan, "Uğurcan Çakır, bizim kaptanımız. Çok da sevdiğiniz bir kardeşimiz. Uğurcan'ı biz Türkiye'de herhangi bir kulübe vermeyiz. Uğurcan'ın Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini isteriz. Türk futbolu ve Uğurcan için isteriz ama şu an böyle bir durum yok. Şu anda bize gelen böyle bir resmi teklif yok." dedi.





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