Uğurcan Çakır için transfer sözleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, adı Galatasaray ve Roma ile geçen Uğurcan Çakır için transfer açıklamasında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır için transfer sözleri
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22 Haziran 2023 13:11
Son güncelleme 22 Haziran 2023 13:12
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'deki seçimde açıklamalarda bulundu.

Transfer için konuşan Ertuğrul Doğan, Roma ve Galatasaray'la adı anılan kaptanları Uğurcan Çakır için resmi bir teklif olmadığını söyledi.

Ertuğrul Doğan, "Uğurcan Çakır, bizim kaptanımız. Çok da sevdiğiniz bir kardeşimiz. Uğurcan'ı biz Türkiye'de herhangi bir kulübe vermeyiz. Uğurcan'ın Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini isteriz. Türk futbolu ve Uğurcan için isteriz ama şu an böyle bir durum yok. Şu anda bize gelen böyle bir resmi teklif yok." dedi.

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