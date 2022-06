Uğurcan Çakır için transfer açıklaması!

Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır için menajerinden transfer açıklaması geldi.



A Spor'a konuşan milli kalecinin menajeri Necdet Çakır açıklamasında, "Uğurcan'ı sene içinde transfer konusunda rahatsız etmedik ama arka planda çok büyük çalışmalar yaptık. Belli bir noktaya geldik. Uğurcan'ın iyi performans göstermesi, burada kulüplerin daha fazla talep etmesi için önemli bir etken oldu. 4 büyük ligden resmi olmasa da ilgiler var. Sportif direktör ve kulüplerle direkt kontak halindeyim. Transfer sezonu biraz yavaş ilerliyor. Serbest olan kaleciler var, onların da yer değiştirmesi söz konusu. Sürekli sportif direktör ve yöneticilerle konuşuyorum. 4 büyük ligden talep var ama basında geçen bonservise ulaşılması çok zor. Uğurcan için verilebilecek bonservis bedeli 10-15 milyon euro. Bunun üstü zor olur Türkiye'den çıkışında." dedi.



10-15 milyon euro'luk bonservis bedeli sözlerine de açıklık getiren Necdet Çakır, "Türkiye ligi, Avrupa'dan çok takip edilen bir lig değil. Derbiler dışında maçların izlenebilirliği çok az. Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde C Ligi'nde mücadele etmesi de transferi zorlaştırıyor. Sportif direktörler bu maçlarda scouting yapmıyorlar" sözlerini kullandı.



"BELLİ NOKTALARA GELDİK"



Necdet Çakır, ayrıca, "Görüştüğüm kulüplerle şu noktaya geldim; sözel bir takım rakamlar telaffuz edildi. Sözel bir şekilde bu rakamlara ulaştık. Resmiyete dökülmeden her an değişebilir ama sözel bazı noktalara geldik." değerlendirmesini yaptı.



Necdet Çakır, son olarak Uğurcan'ın Premier Lig'i çok sevdiğini ve transfer tercihinin Premier Lig olacağını söyledi.





