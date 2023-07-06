Uğurcan Çakır için transfer açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ı Türkiye'de bir takıma satmayacaklarını söyledi. Doğan, milli eldivene Avrupa'dan ciddi bir teklif gelmesi halinde transfer için yardımcı olacaklarını kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır için transfer açıklaması!
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06 Temmuz 2023 14:35
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Doğan, transferi gündeme gelen Uğurcan Çakır ile ilgili de konuştu.

Ertuğrul Doğan, "Uğurcan, takımın kaptanı. Bizim çok önemli bir değerimiz. Ben Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam dedim, satmam da. Ama Uğurcan bir gün gelir der ki, "Başkanım Avrupa'dan çok ciddi teklif var. Ben kulübümü Avrupa'da temsil etmek istiyorum." Uğurcan'a bir sözüm var, böyle bir teklif gelirse çok ciddi bir kulüp tarafından yardımcı olacağımızı söyledik. Bu sözümüz geçerli." sözlerini kullandı.

27 yaşındaki kalecinin adı Galatasaray, Roma ve Nottingham Forest ile anılmıştı.

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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