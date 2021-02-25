Uğurcan Çakır için kritik gün

Trabzonspor'da, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi gelişmeler merak ediliyor

Haber; Sabah
Abone Ol
Uğurcan Çakır için kritik gün
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2021 09:10
Trabzonspor'da, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi Kovid-19'lu oyuncular yakın takipte. Net sonuç almak isteyen bordo-mavililerde kaleci Uğurcan ve Baker bugün teste girecek.

Marlon, Hosseini ve Erce ise yarın teste sokulacak. Negatif sonuç çıkarsa oyuncular takıma dahil edilecek. 11 isimden yoksun şekilde Başakşehir deplasmanına gitmesine rağmen galibiyete uzanan Fırtına, pazar günü Fenerbahçe karşısına daha güçlü şekilde çıkacak.

Süper Lig'de 14.5 milyon Euro ile piyasa değeri en yüksek futbolcu olan Uğurcan Çakır, bu sezon 23 lig maçının 9'unda kalesini gole kapattı.
 
TESTLERİN MALİYETİ 1.5 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Trabzonspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan isimler takıma dönmeye başlarken kulüp de pandemi döneminde takımın az etkilenmesi adına her şeyi yapıyor. Tesislere girişte herkese iki kez ateş ölçümünün yanı sıra HES kodu sorgulaması da uygulanırken, oyuncuların yemek yediği alanlar, spor salonları ve soyunma odaları günde en az 3 kez dezenfekte ediliyor. Ayrıca 2020 Mart ayından itibaren oyuncuların girdiği test sayısı 80'e ulaştı. Maç öncesi testlerin kulübe maliyetinin 25 bin TL olduğu ve bu yılbaşından itibaren yapılan testlerin toplam bedelinin ise 1 milyon 500 bin TL'yi aştığı ortaya çıktı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için