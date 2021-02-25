Uğurcan Çakır için kritik gün

Trabzonspor'da, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi Kovid-19'lu oyuncular yakın takipte. Net sonuç almak isteyen bordo-mavililerde kaleci Uğurcan ve Baker bugün teste girecek.



Marlon, Hosseini ve Erce ise yarın teste sokulacak. Negatif sonuç çıkarsa oyuncular takıma dahil edilecek. 11 isimden yoksun şekilde Başakşehir deplasmanına gitmesine rağmen galibiyete uzanan Fırtına, pazar günü Fenerbahçe karşısına daha güçlü şekilde çıkacak.

Süper Lig'de 14.5 milyon Euro ile piyasa değeri en yüksek futbolcu olan Uğurcan Çakır, bu sezon 23 lig maçının 9'unda kalesini gole kapattı.